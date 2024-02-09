Благая Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлагая Софья Дмитриевна

Благая Софья Дмитриевна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.11.1916

Дата смерти

24.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1916

Отец: Благой Дмитрий Дмитриевич

Мать: Благая Софья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
05.07.1939

Муж: Мейбом Владимир Львович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Благой Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Мейбом Владимир Львович

Рождение ребёнка
06.05.1951

Дочь: Благая Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Мейбом Владимир Львович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Благая Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Мейбом Владимир Львович

Смерть
24.04.1984
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Место погребения: Pushchino, Gorod Pushchino, Moscow Oblast, Russia (Россия)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close