Благая Софья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения16.11.1916
Дата смерти24.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1916
Отец: Благой Дмитрий Дмитриевич
Мать: Благая Софья Николаевна
Бракосочетание
05.07.1939
Рождение ребёнка
1940
Сын: Благой Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Мейбом Владимир Львович
Рождение ребёнка
06.05.1951
Дочь: Благая Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Мейбом Владимир Львович
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Благая Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Мейбом Владимир Львович
Смерть
24.04.1984
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Место погребения: Pushchino, Gorod Pushchino, Moscow Oblast, Russia (Россия)