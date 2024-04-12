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Мейбом Владимир Львович

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Место рождения

Тбилиси, ქ. თბილისი

Дата рождения

09.09.1912

Дата смерти

28.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
05.07.1939

Жена: Благая Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Благой Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Благая Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.05.1951

Дочь: Благая Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Благая Софья Дмитриевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Благая Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Благая Софья Дмитриевна

Смерть
28.11.1972
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Умер от инфаркта. Место погребения: Pushchino, Gorod Pushchino, Moscow Oblast, Russia (Россия)
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