Мейбом Владимир Львович
Место рождения
Дата рождения09.09.1912
Дата смерти28.11.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1912
Бракосочетание
05.07.1939
Жена: Благая Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Благой Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Благая Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.05.1951
Дочь: Благая Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Благая Софья Дмитриевна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Благая Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Благая Софья Дмитриевна
Смерть
28.11.1972
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Умер от инфаркта. Место погребения: Pushchino, Gorod Pushchino, Moscow Oblast, Russia (Россия)