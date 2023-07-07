Савёлова (Яковлева) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
14.?.1886
Сын: Савёлов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Савёлов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
27.02.1888
Дочь: Благая Софья Николаевна
Отец ребёнка: Савёлов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
21.09.1889
Дочь: Акимович Вера Николаевна
Отец ребёнка: Савёлов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
30.07.1892
Дочь: Савёлова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Савёлов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
22.05.1895
Сын: Савёлов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Савёлов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
28.05.1905
Сын: Савёлов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Савёлов Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно