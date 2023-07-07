Савёлова (Яковлева) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савёлова (Яковлева) Александра Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1885

Муж: Савёлов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
14.?.1886

Сын: Савёлов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Савёлов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
27.02.1888

Дочь: Благая Софья Николаевна

Отец ребёнка: Савёлов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
21.09.1889

Дочь: Акимович Вера Николаевна

Отец ребёнка: Савёлов Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.07.1892

Дочь: Савёлова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Савёлов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
22.05.1895

Сын: Савёлов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Савёлов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
28.05.1905

Сын: Савёлов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Савёлов Николай Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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