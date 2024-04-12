Акимович (Савёлова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимович (Савёлова) Вера Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1889

Отец: Савёлов Николай Николаевич

Мать: Савёлова Александра Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Деменкова Вера Константиновна

Отец ребёнка: Акимович Константин Петрович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Акимович Константин Константинович

Отец ребёнка: Акимович Константин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимович Константин Петрович

Смерть
Неизвестно
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