Акимович (Савёлова) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1889
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Деменкова Вера Константиновна
Отец ребёнка: Акимович Константин Петрович
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Акимович Константин Константинович
Отец ребёнка: Акимович Константин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно