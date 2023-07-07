Акимович Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимович Константин Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Деменкова Вера Константиновна

Мать ребёнка: Акимович Вера Николаевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Акимович Константин Константинович

Мать ребёнка: Акимович Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимович Вера Николаевна

Смерть
1922
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