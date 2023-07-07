Акимович Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Деменкова Вера Константиновна
Мать ребёнка: Акимович Вера Николаевна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Акимович Константин Константинович
Мать ребёнка: Акимович Вера Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акимович Вера Николаевна
Смерть
1922