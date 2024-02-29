Ермолович (Куткина) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1914
Отец: Куткин Павел
Мать: Куткина Анна
Рождение ребёнка
12.09.1934
Дочь: Панова Агита
Отец ребёнка: Ермолович Петр
СССР
Рождение ребёнка
18.12.1936
Сын: Ермолович Владимир
Отец ребёнка: Ермолович Петр
Смерть
Неизвестно
СССР, Красноярск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красноярск, Троицкое кладбище