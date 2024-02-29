Ермолович (Куткина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолович (Куткина) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1914

Отец: Куткин Павел

Мать: Куткина Анна

Рождение ребёнка
12.09.1934

Дочь: Панова Агита

Отец ребёнка: Ермолович Петр

СССР
Рождение ребёнка
18.12.1936

Сын: Ермолович Владимир

Отец ребёнка: Ермолович Петр

Смерть
Неизвестно
СССР, Красноярск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красноярск, Троицкое кладбище
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