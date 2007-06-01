Ермолович Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолович Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1936

Дата смерти

?.06.2007

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1936

Отец: Ермолович Петр

Мать: Ермолович Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.06.2007
Россия, г.Красноярск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красноярск, Бадалык
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