Ермолович Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1936
Дата смерти?.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1936
Отец: Ермолович Петр
Мать: Ермолович Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.06.2007
Россия, г.Красноярск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красноярск, Бадалык