Панова (Ермолович) Агита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Ермолович) Агита

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Место рождения

СССР

Дата рождения

12.09.1934

Дата смерти

07.03.2017

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1934

Отец: Ермолович Петр

Мать: Ермолович Анастасия

СССР
Рождение ребёнка
13.03.1957

Дочь: Панова Марина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
07.03.2017
Похороны
09.03.2017
Троицкое кладбище, Игарская улица, Красноярск, Красноярский край, Россия
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