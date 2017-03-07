Панова (Ермолович) Агита
Место рожденияСССР
Дата рождения12.09.1934
Дата смерти07.03.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1934
Отец: Ермолович Петр
Мать: Ермолович Анастасия
СССР
Рождение ребёнка
13.03.1957
Дочь: Панова Марина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
07.03.2017
Похороны
09.03.2017
Троицкое кладбище, Игарская улица, Красноярск, Красноярский край, Россия