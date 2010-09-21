Панова (Панова) Марина
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.03.1957
Дата смерти21.09.2010
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Панова Агита
Россия
Рождение ребёнка
11.12.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Педагогический университет, г. Красноярск
Высшее
Смерть
21.09.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красноярск, Троицкое кладбище