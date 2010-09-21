Панова (Панова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Панова) Марина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

13.03.1957

Дата смерти

21.09.2010

Пол

Женский

Отец

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Мать

1934 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Панова Агита

Россия
Рождение ребёнка
11.12.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
Педагогический университет, г. Красноярск
Высшее
Смерть
21.09.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красноярск, Троицкое кладбище
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