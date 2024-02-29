Ермолович Петр
Место рожденияРоссийская Империя, Гомельская Губерния, пос. Мамалюты
Дата рождения05.04.1904
Дата смерти?.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1904
Отец: Ермолович Иван
Мать: Ермолович Анастасия
Российская Империя, Гомельская Губерния, пос. Мамалюты
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
12.09.1934
Дочь: Панова Агита
Мать ребёнка: Ермолович Анастасия
СССР
Рождение ребёнка
18.12.1936
Сын: Ермолович Владимир
Мать ребёнка: Ермолович Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
?.08.1944
СССР, полуостров Рыбачий
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
СССР, полуостров Рыбачий