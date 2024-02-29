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Ермолович Петр

Место рождения

Российская Империя, Гомельская Губерния, пос. Мамалюты

Дата рождения

05.04.1904

Дата смерти

?.08.1944

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1934 г.р.
1936 г.р.

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1904

Отец: Ермолович Иван

Мать: Ермолович Анастасия

Российская Империя, Гомельская Губерния, пос. Мамалюты
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
12.09.1934

Дочь: Панова Агита

Мать ребёнка: Ермолович Анастасия

СССР
Рождение ребёнка
18.12.1936

Сын: Ермолович Владимир

Мать ребёнка: Ермолович Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
?.08.1944
СССР, полуостров Рыбачий
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
СССР, полуостров Рыбачий
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