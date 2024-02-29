Куткина (Ковалева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1892
Дата смерти?.03.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1914
Дочь: Ермолович Анастасия
Отец ребёнка: Куткин Павел
Рождение ребёнка
01.05.1915
Дочь: Куткина (фальк) Мария
Отец ребёнка: Куткин Павел
Смерть
?.03.1972
Россия, г.Красноярск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красноярск, Троицкое кладбище