Куткина (Ковалева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуткина (Ковалева) Анна

Куткина (Ковалева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1892

Дата смерти

?.03.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1914

Дочь: Ермолович Анастасия

Отец ребёнка: Куткин Павел

Рождение ребёнка
01.05.1915

Дочь: Куткина (фальк) Мария

Отец ребёнка: Куткин Павел

Смерть
?.03.1972
Россия, г.Красноярск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Красноярск, Троицкое кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close