Куткин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти?.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Куткин Тит
Мать: Куткина София
Рождение ребёнка
26.12.1914
Дочь: Ермолович Анастасия
Мать ребёнка: Куткина Анна
Рождение ребёнка
01.05.1915
Дочь: Куткина (фальк) Мария
Мать ребёнка: Куткина Анна
Смерть
?.08.1944
Россия, г.Красноярск
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Красноярск, Троицкое кладбище