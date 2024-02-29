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Куткин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

?.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Куткин Тит

Мать: Куткина София

Рождение ребёнка
26.12.1914

Дочь: Ермолович Анастасия

Мать ребёнка: Куткина Анна

Рождение ребёнка
01.05.1915

Дочь: Куткина (фальк) Мария

Мать ребёнка: Куткина Анна

Смерть
?.08.1944
Россия, г.Красноярск
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Красноярск, Троицкое кладбище
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