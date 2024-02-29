Куткина (Фальк) (Павловна) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куткина (Фальк) (Павловна) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1915

Дата смерти

18.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1915

Отец: Куткин Павел

Мать: Куткина Анна

Рождение ребёнка
24.03.1925

Дочь: Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Колегов Александр Петрович

Рождение ребёнка
22.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колегов Александр Петрович

Рождение ребёнка
04.02.1948

Сын: Фальк Вадим Абрамович

Отец ребёнка: Колегов Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фальк Абрам Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колегов Александр Петрович

Смерть
18.12.1987
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