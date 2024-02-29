Куткина (Фальк) (Павловна) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1915
Дата смерти18.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1915
Отец: Куткин Павел
Мать: Куткина Анна
Рождение ребёнка
24.03.1925
Дочь: Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Колегов Александр Петрович
Рождение ребёнка
22.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колегов Александр Петрович
Рождение ребёнка
04.02.1948
Отец ребёнка: Колегов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1987