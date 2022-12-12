Новиков Фёдор Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.07.1761 ст.
Дата смертиОколо 1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1761 ст.
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Новиков Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Степановна
Бракосочетание
До 1790 ст.
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Новикова Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Вашкова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Новикова Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Новикова Евдокия Степановна
Смерть
Около 1823