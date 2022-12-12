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Новиков Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около ?.07.1761 ст.

Дата смерти

Около 1823

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.07.1761 ст.

Отец: Новиков Алексей Иванович

Мать: Новикова Прасковья Михайловна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Новиков Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1790 ст.

Жена: Новикова Евдокия Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Новиков Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Новикова Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Вашкова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Новикова Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Новикова Евдокия Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1823
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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