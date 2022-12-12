Вашкова (Новикова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкова (Новикова) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

24.11.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Новиков Фёдор Алексеевич

Мать: Новикова Евдокия Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.04.1809 ст.

Муж: Вашков Андрей Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.06.1812

Сын: Вашков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Вашков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.1815

Дочь: Вашкова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.10.1816 ст.

Сын: Вашков Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1818 ст.

Дочь: Вашкова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.08.1819 ст.

Сын: Вашков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.11.1820 ст.

Сын: Вашков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.01.1822 ст.

Дочь: Кириллова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.08.1824 ст.

Дочь: Вашкова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.02.1826 ст.

Сын: Вашков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
24.11.1848 ст.
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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