Вашкова (Новикова) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти24.11.1848 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
21.04.1809 ст.
Рождение ребёнка
09.06.1812
Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1815
Дочь: Вашкова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1816 ст.
Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1818 ст.
Дочь: Вашкова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1819 ст.
Сын: Вашков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1820 ст.
Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1822 ст.
Дочь: Кириллова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1824 ст.
Дочь: Вашкова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1826 ст.
Отец ребёнка: Вашков Андрей Иванович
Смерть
24.11.1848 ст.