Новикова (Спесивцева) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Спесивцева) Евдокия Степановна

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Спесивцев Степан Назарьевич

Мать: Спесивцева Анна Никитична

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Новиков Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Новиков Фёдор Алексеевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1790 ст.

Муж: Новиков Фёдор Алексеевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Новиков Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Новиков Фёдор Алексеевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Новикова Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Новиков Фёдор Алексеевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Вашкова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Новиков Фёдор Алексеевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Новикова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Новиков Фёдор Алексеевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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