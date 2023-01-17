Новикова (Спесивцева) Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Новиков Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Новиков Фёдор Алексеевич
Бракосочетание
До 1790 ст.
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Новиков Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Новикова Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Новиков Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Вашкова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Новиков Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Новикова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Новиков Фёдор Алексеевич
Смерть
Неизвестно