Новиков Алексей Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиОколо 1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Бракосочетание
16.01.1809 ст.
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Новикова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Новикова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Новиков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Новикова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Около ?.09.1815
Дочь: Новикова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Новикова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Новикова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Новикова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Тюпина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Новикова Пелагея Петровна
Смерть
Около 1837