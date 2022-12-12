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Новиков Алексей Фёдорович

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Около 1837

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Новиков Фёдор Алексеевич

Мать: Новикова Евдокия Степановна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.01.1809 ст.

Жена: Новикова Пелагея Петровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Новикова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Новикова Пелагея Петровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Новиков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Новикова Пелагея Петровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1815

Дочь: Новикова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Новикова Пелагея Петровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Новикова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Новикова Пелагея Петровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Тюпина Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Новикова Пелагея Петровна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1837
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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