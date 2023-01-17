Новикова (Богданова) Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти06.08.1855 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1809 ст.
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Новикова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Новиков Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Новиков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Новиков Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около ?.09.1815
Дочь: Новикова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Новиков Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Новикова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Новиков Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Тюпина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Новиков Алексей Фёдорович
Смерть
06.08.1855 ст.