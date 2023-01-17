Новикова (Богданова) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Богданова) Пелагея Петровна

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

06.08.1855 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.01.1809 ст.

Муж: Новиков Алексей Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Новикова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Новиков Алексей Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Новиков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Новиков Алексей Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1815

Дочь: Новикова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Новиков Алексей Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Новикова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Новиков Алексей Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Тюпина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Новиков Алексей Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.08.1855 ст.
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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