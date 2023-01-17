Спесивцева Анна Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Новикова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Спесивцев Степан Назарьевич
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Спесивцев Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Спесивцев Степан Назарьевич
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Рагозина Матрона Степановна
Отец ребёнка: Спесивцев Степан Назарьевич
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Ворохобина Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Спесивцев Степан Назарьевич
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Спесивцева Мария Степановна
Отец ребёнка: Спесивцев Степан Назарьевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Спесивцев Александр Степанович
Отец ребёнка: Спесивцев Степан Назарьевич
Бракосочетание
Между 1876 и 1878 ст.
Смерть
Неизвестно