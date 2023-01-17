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Спесивцева Анна Никитична

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Новикова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Спесивцев Степан Назарьевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Спесивцев Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Спесивцев Степан Назарьевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Рагозина Матрона Степановна

Отец ребёнка: Спесивцев Степан Назарьевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Ворохобина Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Спесивцев Степан Назарьевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Спесивцева Мария Степановна

Отец ребёнка: Спесивцев Степан Назарьевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Спесивцев Александр Степанович

Отец ребёнка: Спесивцев Степан Назарьевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Между 1876 и 1878 ст.

Муж: Спесивцев Степан Назарьевич

Смерть
Неизвестно
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