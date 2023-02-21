Новикова Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова Прасковья Михайловна

Новикова Прасковья Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.07.1761 ст.

Сын: Новиков Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Орлова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Томилина Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close