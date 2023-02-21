Новикова Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.07.1761 ст.
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Орлова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Томилина Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Новиков Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно