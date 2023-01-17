Новиков Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиОколо 1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.07.1761 ст.
Мать ребёнка: Новикова Прасковья Михайловна
Место жительства
С 1761
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Орлова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Новикова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Томилина Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Новикова Прасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1814