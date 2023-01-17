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Новиков Алексей Иванович

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Место рождения

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Около 1814

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1761 ст.

Сын: Новиков Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Новикова Прасковья Михайловна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1761
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Орлова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Новикова Прасковья Михайловна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Томилина Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Новикова Прасковья Михайловна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Прасковья Михайловна

Смерть
Около 1814
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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