Головешко Леонтий Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти05.08.1892 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермаченко (Головешко) Надежда Леонтьевна
Мать ребёнка: Головешко Евдокия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1858 ст.
Сын: Головешко Минай Леонтьевич
Мать ребёнка: Головешко Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
24.10.1873 ст.
Сын: Головешко Артём Леонтьевич
Мать ребёнка: Головешко Евдокия Трофимовна
Смерть
05.08.1892 ст.