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Головешко Леонтий Максимович

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

05.08.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермаченко (Головешко) Надежда Леонтьевна

Мать ребёнка: Головешко Евдокия Трофимовна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головешко Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
11.11.1858 ст.

Сын: Головешко Минай Леонтьевич

Мать ребёнка: Головешко Евдокия Трофимовна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1873 ст.

Сын: Головешко Артём Леонтьевич

Мать ребёнка: Головешко Евдокия Трофимовна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
05.08.1892 ст.
Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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