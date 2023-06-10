Головешко Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти25.11.1895 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермаченко (Головешко) Надежда Леонтьевна
Отец ребёнка: Головешко Леонтий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1858 ст.
Сын: Головешко Минай Леонтьевич
Отец ребёнка: Головешко Леонтий Максимович
Рождение ребёнка
24.10.1873 ст.
Сын: Головешко Артём Леонтьевич
Отец ребёнка: Головешко Леонтий Максимович
Смерть
25.11.1895 ст.