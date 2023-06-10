Головешко Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головешко Евдокия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

25.11.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермаченко (Головешко) Надежда Леонтьевна

Отец ребёнка: Головешко Леонтий Максимович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головешко Леонтий Максимович

Рождение ребёнка
11.11.1858 ст.

Сын: Головешко Минай Леонтьевич

Отец ребёнка: Головешко Леонтий Максимович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1873 ст.

Сын: Головешко Артём Леонтьевич

Отец ребёнка: Головешко Леонтий Максимович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
25.11.1895 ст.
Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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