Ермаченко (Головешко) Надежда Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаченко (Головешко) Надежда Леонтьевна

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головешко Леонтий Максимович

Мать: Головешко Евдокия Трофимовна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаченко Никифор Кондратьевич

Рождение ребёнка
15.10.1874 ст.

Дочь: Козлова (Ермаченко) Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Ермаченко Никифор Кондратьевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.05.1878 ст.

Сын: Ермаченко Иван Никифорович

Отец ребёнка: Ермаченко Никифор Кондратьевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.08.1881 ст.

Сын: Ермаченко Афанасий Никифорович

Отец ребёнка: Ермаченко Никифор Кондратьевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.04.1886 ст.

Дочь: Позднякова (Ермаченко) Ирина Никифоровна

Отец ребёнка: Ермаченко Никифор Кондратьевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.12.1890 ст.

Сын: Ермаченко Яков Никифорович

Отец ребёнка: Ермаченко Никифор Кондратьевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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