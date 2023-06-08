Ермаченко (Головешко) Надежда Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1874 ст.
Дочь: Козлова (Ермаченко) Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Ермаченко Никифор Кондратьевич
Рождение ребёнка
07.05.1878 ст.
Сын: Ермаченко Иван Никифорович
Отец ребёнка: Ермаченко Никифор Кондратьевич
Рождение ребёнка
19.08.1881 ст.
Сын: Ермаченко Афанасий Никифорович
Отец ребёнка: Ермаченко Никифор Кондратьевич
Рождение ребёнка
08.04.1886 ст.
Дочь: Позднякова (Ермаченко) Ирина Никифоровна
Отец ребёнка: Ермаченко Никифор Кондратьевич
Рождение ребёнка
25.12.1890 ст.
Сын: Ермаченко Яков Никифорович
Отец ребёнка: Ермаченко Никифор Кондратьевич
Смерть
Неизвестно