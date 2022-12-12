Шалахово
Пустошкинский муниципальный район, Псковская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
269. Шалахова, деревня бывшая владельческая, при озере Ролочне, дворов 13, жителей 145, волостное правление (уездный город в 45 верстах). В 3 верстах — погост Невецро, це Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
7ШалаховоимениеВолочня, озероНеведрянского, православногонаследникам Клейнберга, куп. , лют.2
29ШалаховодеревняВолочня озероНеведрянского, православногоШалаховскому сельскому обществу28
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
55585Шалаховодеревня56°09'с.ш.29°18'в.д.O-35-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58650434196д Шалаховодеревня