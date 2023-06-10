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Головешко Минай Леонтьевич

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

11.11.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1858 ст.

Отец: Головешко Леонтий Максимович

Мать: Головешко Евдокия Трофимовна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головешко Фёкла Федотовна

Рождение ребёнка
28.11.1880 ст.

Сын: Головешко Егор Минаевич

Мать ребёнка: Головешко Фёкла Федотовна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.06.1885 ст.

Сын: Головешко Иван Минаевич

Мать ребёнка: Головешко Фёкла Федотовна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.09.1888 ст.

Дочь: Леоненко (Головешко) Софья Минаевна

Мать ребёнка: Головешко Фёкла Федотовна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1890 ст.

Дочь: Коношева (Головешко) Евгения Минаевна

Мать ребёнка: Головешко Фёкла Федотовна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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