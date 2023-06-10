Головешко Минай Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1858 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1880 ст.
Мать ребёнка: Головешко Фёкла Федотовна
Рождение ребёнка
13.06.1885 ст.
Мать ребёнка: Головешко Фёкла Федотовна
Рождение ребёнка
09.09.1888 ст.
Дочь: Леоненко (Головешко) Софья Минаевна
Мать ребёнка: Головешко Фёкла Федотовна
Рождение ребёнка
24.12.1890 ст.
Дочь: Коношева (Головешко) Евгения Минаевна
Мать ребёнка: Головешко Фёкла Федотовна
Смерть
Неизвестно