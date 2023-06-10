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Головешко Егор Минаевич

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.11.1880 ст.

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1880 ст.

Отец: Головешко Минай Леонтьевич

Мать: Головешко Фёкла Федотовна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
29.01.1906 ст.

Жена: Головешко (Сочнёва) Вера Даниловна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.04.1910 ст.

Дочь: Головешко Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Головешко (Сочнёва) Вера Даниловна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.

Сын: Головешко Игнатий Егорович

Мать ребёнка: Головешко (Сочнёва) Вера Даниловна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1945
Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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