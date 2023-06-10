Головешко Егор Минаевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1880 ст.
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1880 ст.
Бракосочетание
29.01.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.04.1910 ст.
Дочь: Головешко Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Головешко (Сочнёва) Вера Даниловна
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.
Сын: Головешко Игнатий Егорович
Мать ребёнка: Головешко (Сочнёва) Вера Даниловна
Смерть
1945