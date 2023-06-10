Головешко (Сочнёва) Вера Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головешко (Сочнёва) Вера Даниловна

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.06.1884 ст.

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1884 ст.

Отец: Сочнёв Даниил Кузьмич

Мать: Сочнёва Дарья Титовна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
29.01.1906 ст.

Муж: Головешко Егор Минаевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.04.1910 ст.

Дочь: Головешко Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Головешко Егор Минаевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.

Сын: Головешко Игнатий Егорович

Отец ребёнка: Головешко Егор Минаевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1945
Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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