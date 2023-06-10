Головешко (Сочнёва) Вера Даниловна
Место рождения
Дата рождения24.06.1884 ст.
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1884 ст.
Отец: Сочнёв Даниил Кузьмич
Мать: Сочнёва Дарья Титовна
Бракосочетание
29.01.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.04.1910 ст.
Дочь: Головешко Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Головешко Егор Минаевич
Рождение ребёнка
27.01.1913 ст.
Сын: Головешко Игнатий Егорович
Отец ребёнка: Головешко Егор Минаевич
Смерть
1945