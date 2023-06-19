Головешко Артём Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения24.10.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1873 ст.
Бракосочетание
01.11.1892 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1893 ст.
Дочь: Головешко Фёкла Артёмовна
Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
07.07.1897 ст.
Сын: Головешко Пётр Артемьевич
Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
11.09.1899 ст.
Дочь: Короткина Прасковья Артёмовна
Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
13.11.1901 ст.
Сын: Головешко Филипп Артемьевич
Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
23.01.1904 ст.
Дочь: Клепакова Ирина Артёмовна
Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
29.07.1906 ст.
Сын: Головешко Михаил Артемьевич
Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
12.10.1908 ст.
Сын: Головешко Иван Артемьевич
Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
10.03.1911 ст.
Сын: Головешко Александр Артемьевич
Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
13.05.1913 ст.
Дочь: Пашкова Елена Артёмовна
Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно