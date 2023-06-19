Головешко Артём Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловешко Артём Леонтьевич

Головешко Артём Леонтьевич

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.10.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1873 ст.

Отец: Головешко Леонтий Максимович

Мать: Головешко Евдокия Трофимовна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
01.11.1892 ст.

Жена: Головешко Евдокия Петровна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1893 ст.

Дочь: Головешко Фёкла Артёмовна

Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1897 ст.

Сын: Головешко Пётр Артемьевич

Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.09.1899 ст.

Дочь: Короткина Прасковья Артёмовна

Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1901 ст.

Сын: Головешко Филипп Артемьевич

Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.01.1904 ст.

Дочь: Клепакова Ирина Артёмовна

Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.07.1906 ст.

Сын: Головешко Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.10.1908 ст.

Сын: Головешко Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.03.1911 ст.

Сын: Головешко Александр Артемьевич

Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.05.1913 ст.

Дочь: Пашкова Елена Артёмовна

Мать ребёнка: Головешко Евдокия Петровна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно