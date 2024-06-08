Короткина (Головешко) Прасковья Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткина (Головешко) Прасковья Артёмовна

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

11.09.1899 ст.

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1899 ст.

Отец: Головешко Артём Леонтьевич

Мать: Головешко (Козырева) Евдокия Петровна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Короткин Сергей Терентьевич

Рождение ребёнка
10.11.1925

Дочь: Короткина Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Короткин Сергей Терентьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Короткин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Короткин Сергей Терентьевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Короткина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Короткин Сергей Терентьевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Короткина Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Короткин Сергей Терентьевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Короткин Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Короткин Сергей Терентьевич

Смерть
1945

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