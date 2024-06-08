Короткина (Головешко) Прасковья Артёмовна
Место рождения
Дата рождения11.09.1899 ст.
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1899 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1925
Дочь: Короткина Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Короткин Сергей Терентьевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Короткин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Короткин Сергей Терентьевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Короткина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Короткин Сергей Терентьевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Короткина Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Короткин Сергей Терентьевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Короткин Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Короткин Сергей Терентьевич