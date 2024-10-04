Головешко (Козырева) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головешко (Козырева) Евдокия Петровна

Место рождения

Казенные Лешни, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

11.08.1871 ст.

Дата смерти

?.08.1947

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1871 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Казенные Лешни, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
01.11.1892 ст.

Муж: Головешко Артём Леонтьевич

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.12.1893 ст.

Дочь: Головешко Фёкла Артёмовна

Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1897 ст.

Сын: Головешко Пётр Артемьевич

Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.09.1899 ст.

Дочь: Короткина (Головешко) Прасковья Артёмовна

Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1901 ст.

Сын: Головешко Филипп Артемьевич

Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.01.1904 ст.

Дочь: Клепакова (Головешко) Ирина Артёмовна

Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.07.1906 ст.

Сын: Головешко Михаил Артемьевич

Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.10.1908 ст.

Сын: Головешко Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.03.1911 ст.

Сын: Головешко Александр Артемьевич

Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.05.1913 ст.

Дочь: Пашкова (Головешко) Елена Артёмовна

Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
?.08.1947
Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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