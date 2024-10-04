Головешко (Козырева) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения11.08.1871 ст.
Дата смерти?.08.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Дочь: Головешко Фёкла Артёмовна
Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич
Сын: Головешко Пётр Артемьевич
Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич
Дочь: Короткина (Головешко) Прасковья Артёмовна
Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич
Сын: Головешко Филипп Артемьевич
Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич
Дочь: Клепакова (Головешко) Ирина Артёмовна
Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич
Сын: Головешко Михаил Артемьевич
Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич
Сын: Головешко Иван Артемьевич
Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич
Сын: Головешко Александр Артемьевич
Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич
Дочь: Пашкова (Головешко) Елена Артёмовна
Отец ребёнка: Головешко Артём Леонтьевич