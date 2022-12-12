Собко Василий Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Собко Назар Спиридонович
Мать: Собко Ксения Потаповна
Бракосочетание
30.01.1872
Место жительства
С 1872
Рождение ребёнка
23.12.1874
Дочь: Собко Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.03.1880
Дочь: Собко Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.07.1882
Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Собко Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.10.1886
Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Собко Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.10.1890
Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.04.1894
Дочь: Собко Мария Васильевна
Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.01.1897
Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна
Смерть
Неизвестно