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Собко Василий Назарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Собко Назар Спиридонович

Мать: Собко Ксения Потаповна

Бракосочетание
30.01.1872

Жена: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна

Место жительства
С 1872
Рождение ребёнка
23.12.1874

Дочь: Собко Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Собко Илья Васильевич

Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.03.1880

Дочь: Собко Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.07.1882

Сын: Собко Илья Васильевич

Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Собко Василий Васильевич

Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Собко Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.10.1886

Сын: Собко Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Собко Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.10.1890

Сын: Собко Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.04.1894

Дочь: Собко Мария Васильевна

Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.01.1897

Сын: Собко Василий Васильевич

Мать ребёнка: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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