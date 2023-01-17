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Собко Назар Спиридонович

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Место рождения

Жовнино, Черкаська область

Дата рождения

1822

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Жовнино, Черкаська область
Место жительства
С 1822
Жовнино, Черкаська область
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1864

Сын: Собко Ефим Назарович

Мать ребёнка: Собко Ксения Потаповна

Рождение ребёнка
Между 1842 и 1869

Сын: Собко Яков Назарович

Мать ребёнка: Собко Ксения Потаповна

Бракосочетание
Между 1843 и 1852

Жена: Собко Ксения Потаповна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Собко Василий Назарович

Мать ребёнка: Собко Ксения Потаповна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Собко Иван Назарович

Мать ребёнка: Собко Ксения Потаповна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Собко Семён Назарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1872

Сын: Собко Иван Назарович

Мать ребёнка: Собко Ксения Потаповна

Место жительства
С 1872
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