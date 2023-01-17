Собко Назар Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1822
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1864
Сын: Собко Ефим Назарович
Мать ребёнка: Собко Ксения Потаповна
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1869
Сын: Собко Яков Назарович
Мать ребёнка: Собко Ксения Потаповна
Бракосочетание
Между 1843 и 1852
Жена: Собко Ксения Потаповна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Собко Ксения Потаповна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Собко Иван Назарович
Мать ребёнка: Собко Ксения Потаповна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1872
Сын: Собко Иван Назарович
Мать ребёнка: Собко Ксения Потаповна
Место жительства
С 1872