Собко Ксения Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1864
Сын: Собко Ефим Назарович
Отец ребёнка: Собко Назар Спиридонович
Рождение ребёнка
Между 1842 и 1869
Сын: Собко Яков Назарович
Отец ребёнка: Собко Назар Спиридонович
Бракосочетание
Между 1843 и 1852
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Собко Назар Спиридонович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Собко Иван Назарович
Отец ребёнка: Собко Назар Спиридонович
Рождение ребёнка
19.02.1872
Сын: Собко Иван Назарович
Отец ребёнка: Собко Назар Спиридонович
Место жительства
С 1872