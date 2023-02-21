Собко Ксения Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСобко Ксения Потаповна

Собко Ксения Потаповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1842 и 1864

Сын: Собко Ефим Назарович

Отец ребёнка: Собко Назар Спиридонович

Рождение ребёнка
Между 1842 и 1869

Сын: Собко Яков Назарович

Отец ребёнка: Собко Назар Спиридонович

Бракосочетание
Между 1843 и 1852

Муж: Собко Назар Спиридонович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Собко Василий Назарович

Отец ребёнка: Собко Назар Спиридонович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Собко Иван Назарович

Отец ребёнка: Собко Назар Спиридонович

Рождение ребёнка
19.02.1872

Сын: Собко Иван Назарович

Отец ребёнка: Собко Назар Спиридонович

Место жительства
С 1872
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close