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Собко Иван Назарович

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Место рождения

Шотовка

Дата рождения

19.02.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1872

Отец: Собко Назар Спиридонович

Мать: Собко Ксения Потаповна

Место жительства
С 1872
Бракосочетание
26.10.1892

Жена: Собко Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
09.06.1899

Сын: Собко Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Собко Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Собко Прокоп Иванович

Мать ребёнка: Собко Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
21.05.1903

Сын: Собко Константин Иванович

Мать ребёнка: Собко Ульяна Петровна

Смерть
Неизвестно
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