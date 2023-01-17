Собко Иван Назарович
Место рождения
Дата рождения19.02.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1872
Отец: Собко Назар Спиридонович
Мать: Собко Ксения Потаповна
Место жительства
С 1872
Бракосочетание
26.10.1892
Жена: Собко Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
09.06.1899
Мать ребёнка: Собко Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Собко Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
21.05.1903
Сын: Собко Константин Иванович
Мать ребёнка: Собко Ульяна Петровна
Смерть
Неизвестно