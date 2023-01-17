Собко (Казютина) Ульяна Петровна
Место рождения
Дата рождения1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1873
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1892
Муж: Собко Иван Назарович
Место жительства
С 1892
Рождение ребёнка
09.06.1899
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович
Рождение ребёнка
21.05.1903
Сын: Собко Константин Иванович
Отец ребёнка: Собко Иван Назарович