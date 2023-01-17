Собко (Казютина) Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собко (Казютина) Ульяна Петровна

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Место рождения

Благодатное

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1873
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1892

Муж: Собко Иван Назарович

Место жительства
С 1892
Рождение ребёнка
09.06.1899

Сын: Собко Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Собко Прокоп Иванович

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

Рождение ребёнка
21.05.1903

Сын: Собко Константин Иванович

Отец ребёнка: Собко Иван Назарович

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