Собко Яков Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1842 и 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Между 1842 и 1869
Отец: Собко Назар Спиридонович
Мать: Собко Ксения Потаповна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Порублева Ефросинья Яковлевна
Мать ребёнка: Собко Мария Фоминична
Бракосочетание
До 1884
Жена: Собко Мария Фоминична
Рождение ребёнка
1885
Сын: Собко Лаврентий Яковлевич
Мать ребёнка: Собко Мария Фоминична
Рождение ребёнка
30.10.1887
Мать ребёнка: Собко Мария Фоминична
Рождение ребёнка
02.01.1890
Дочь: Собко Мелания Яковлевна
Мать ребёнка: Собко Мария Фоминична
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Собко Мария Фоминична
Рождение ребёнка
12.02.1897
Мать ребёнка: Собко Мария Фоминична
Рождение ребёнка
08.03.1898
Дочь: Собко Федора Яковлевна
Мать ребёнка: Собко Мария Фоминична
Смерть
Неизвестно