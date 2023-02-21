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Собко Яков Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1842 и 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1842 и 1869

Отец: Собко Назар Спиридонович

Мать: Собко Ксения Потаповна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Порублева Ефросинья Яковлевна

Мать ребёнка: Собко Мария Фоминична

Бракосочетание
До 1884

Жена: Собко Мария Фоминична

Рождение ребёнка
1885

Сын: Собко Лаврентий Яковлевич

Мать ребёнка: Собко Мария Фоминична

Рождение ребёнка
30.10.1887

Сын: Собко Зиновий Яковлевич

Мать ребёнка: Собко Мария Фоминична

Рождение ребёнка
02.01.1890

Дочь: Собко Мелания Яковлевна

Мать ребёнка: Собко Мария Фоминична

Рождение ребёнка
1892

Сын: Собко Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Собко Мария Фоминична

Рождение ребёнка
12.02.1897

Сын: Собко Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Собко Мария Фоминична

Рождение ребёнка
08.03.1898

Дочь: Собко Федора Яковлевна

Мать ребёнка: Собко Мария Фоминична

Смерть
Неизвестно
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