Собко Мария Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собко Мария Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Порублева Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Собко Яков Назарович

Бракосочетание
До 1884

Муж: Собко Яков Назарович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Собко Лаврентий Яковлевич

Отец ребёнка: Собко Яков Назарович

Рождение ребёнка
30.10.1887

Сын: Собко Зиновий Яковлевич

Отец ребёнка: Собко Яков Назарович

Рождение ребёнка
02.01.1890

Дочь: Собко Мелания Яковлевна

Отец ребёнка: Собко Яков Назарович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Собко Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Собко Яков Назарович

Рождение ребёнка
12.02.1897

Сын: Собко Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Собко Яков Назарович

Рождение ребёнка
08.03.1898

Дочь: Собко Федора Яковлевна

Отец ребёнка: Собко Яков Назарович

Смерть
Неизвестно
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