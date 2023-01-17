Собко Мария Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Порублева Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Собко Яков Назарович
Бракосочетание
До 1884
Муж: Собко Яков Назарович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Собко Лаврентий Яковлевич
Отец ребёнка: Собко Яков Назарович
Рождение ребёнка
30.10.1887
Отец ребёнка: Собко Яков Назарович
Рождение ребёнка
02.01.1890
Дочь: Собко Мелания Яковлевна
Отец ребёнка: Собко Яков Назарович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Собко Яков Назарович
Рождение ребёнка
12.02.1897
Отец ребёнка: Собко Яков Назарович
Рождение ребёнка
08.03.1898
Дочь: Собко Федора Яковлевна
Отец ребёнка: Собко Яков Назарович
Смерть
Неизвестно