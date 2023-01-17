Собко (Толочкова) Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1872
Место жительства
С 1872
Рождение ребёнка
23.12.1874
Дочь: Собко Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Собко Василий Назарович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Собко Василий Назарович
Рождение ребёнка
23.03.1880
Дочь: Собко Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Собко Василий Назарович
Рождение ребёнка
18.07.1882
Отец ребёнка: Собко Василий Назарович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Собко Василий Назарович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Собко Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Собко Василий Назарович
Рождение ребёнка
27.10.1886
Отец ребёнка: Собко Василий Назарович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Собко Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Собко Василий Назарович
Рождение ребёнка
27.10.1890
Отец ребёнка: Собко Василий Назарович
Рождение ребёнка
26.04.1894
Дочь: Собко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Собко Василий Назарович
Рождение ребёнка
05.01.1897
Отец ребёнка: Собко Василий Назарович
Смерть
После 1897