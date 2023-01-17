Собко (Толочкова) Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собко (Толочкова) Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1872

Муж: Собко Василий Назарович

Место жительства
С 1872
Рождение ребёнка
23.12.1874

Дочь: Собко Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Собко Василий Назарович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Собко Илья Васильевич

Отец ребёнка: Собко Василий Назарович

Рождение ребёнка
23.03.1880

Дочь: Собко Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Собко Василий Назарович

Рождение ребёнка
18.07.1882

Сын: Собко Илья Васильевич

Отец ребёнка: Собко Василий Назарович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Собко Василий Васильевич

Отец ребёнка: Собко Василий Назарович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Собко Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Собко Василий Назарович

Рождение ребёнка
27.10.1886

Сын: Собко Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Собко Василий Назарович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Собко Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Собко Василий Назарович

Рождение ребёнка
27.10.1890

Сын: Собко Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Собко Василий Назарович

Рождение ребёнка
26.04.1894

Дочь: Собко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Собко Василий Назарович

Рождение ребёнка
05.01.1897

Сын: Собко Василий Васильевич

Отец ребёнка: Собко Василий Назарович

Смерть
После 1897
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