Собко Илья Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.07.1882
Дата смерти18.11.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1882
Место жительства
С 1882
Рождение ребёнка
1902
Сын: Собко Пётр Ильич
Мать ребёнка: не указана
Киргизия, г. Рыбачье
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Каимова Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1922
Дочь: Илькун Любовь Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1928
Сын: Собко Владимир Ильич
Мать ребёнка: не указана
п. Орловка, Чуйская обл., Киргизия
Смерть
18.11.1977