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Собко Илья Васильевич

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Место рождения

Ивановка

Дата рождения

18.07.1882

Дата смерти

18.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1882

Отец: Собко Василий Назарович

Мать: Собко Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна

Место жительства
С 1882
Рождение ребёнка
1902

Сын: Собко Пётр Ильич

Мать ребёнка: не указана

Киргизия, г. Рыбачье
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Каимова Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1922

Дочь: Илькун Любовь Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1928

Сын: Собко Владимир Ильич

Мать ребёнка: не указана

п. Орловка, Чуйская обл., Киргизия
Смерть
18.11.1977
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