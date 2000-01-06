Собко Владимир Ильич
Место рожденияп. Орловка, Чуйская обл., Киргизия
Дата рождения10.11.1928
Дата смерти06.01.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1928
Отец: Собко Илья Васильевич
Мать: не указана
п. Орловка, Чуйская обл., Киргизия
Бракосочетание
Между 1944 и 1952
Жена: Собко Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.06.1952
Сын: Собко Валерий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
с. Каракунуз, Казахстан
Рождение ребёнка
29.10.1955
Дочь: Гриценко Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Собко Мария Дмитриевна
с. Каракунуз
Смерть
06.01.2000