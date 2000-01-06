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Собко Владимир Ильич

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Место рождения

п. Орловка, Чуйская обл., Киргизия

Дата рождения

10.11.1928

Дата смерти

06.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1928

Отец: Собко Илья Васильевич

Мать: не указана

п. Орловка, Чуйская обл., Киргизия
Бракосочетание
Между 1944 и 1952

Жена: Собко Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.06.1952

Сын: Собко Валерий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

с. Каракунуз, Казахстан
Рождение ребёнка
29.10.1955

Дочь: Гриценко Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Собко Мария Дмитриевна

с. Каракунуз
Смерть
06.01.2000
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