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Собко Валерий Владимирович

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Место рождения

с. Каракунуз, Казахстан

Дата рождения

08.06.1952

Дата смерти

15.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1952

Отец: Собко Владимир Ильич

Мать: не указана

с. Каракунуз, Казахстан
Бракосочетание
Между 1968 и 1971

Жена: Собко Светлана Афанасьевна

Рождение ребёнка
09.12.1971

Сын: Собко Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Собко Светлана Афанасьевна

Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1971 по 2013
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
04.12.1980

Дочь: Казак Юлия Валерьевна

Мать ребёнка: Собко Светлана Афанасьевна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
15.08.2013
Томск, город Томск, Томская область
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