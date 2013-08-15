Собко Валерий Владимирович
Место рожденияс. Каракунуз, Казахстан
Дата рождения08.06.1952
Дата смерти15.08.2013
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1952
Отец: Собко Владимир Ильич
Мать: не указана
с. Каракунуз, Казахстан
Бракосочетание
Между 1968 и 1971
Рождение ребёнка
09.12.1971
Сын: Собко Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Собко Светлана Афанасьевна
Место жительства
С 1971 по 2013
Рождение ребёнка
04.12.1980
Дочь: Казак Юлия Валерьевна
Мать ребёнка: Собко Светлана Афанасьевна
Смерть
15.08.2013