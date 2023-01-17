Собко (Григорьева) Светлана Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1952
Бракосочетание
Между 1968 и 1971
Рождение ребёнка
09.12.1971
Сын: Собко Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Собко Валерий Владимирович
Рождение ребёнка
04.12.1980
Дочь: Казак Юлия Валерьевна
Отец ребёнка: Собко Валерий Владимирович