Собко (Григорьева) Светлана Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собко (Григорьева) Светлана Афанасьевна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

11.10.1952

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1952
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Между 1968 и 1971

Муж: Собко Валерий Владимирович

Рождение ребёнка
09.12.1971

Сын: Собко Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Собко Валерий Владимирович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
04.12.1980

Дочь: Казак Юлия Валерьевна

Отец ребёнка: Собко Валерий Владимирович

Томск, город Томск, Томская область
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