Конин Феофан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1843
Отец: Василий Алексеевич
Мать: Васса Сивел (Р) Ьевна???
Рождение ребёнка
14.12.1864
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.10.1866
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1880
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878
Дочь: Матрена Феофановна
Мать ребёнка: Конина Хиония (Хiонiя Феона) (Хiонiя, Феона) Ермиловна??
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Фонд № 642. Оп.3. Д. 933 | Переписные листы населения и хозяйств Сулостской волости лист 142 стр 178
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин (земледелие)
Смерть
Неизвестно