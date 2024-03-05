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Конин Феофан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1843

Отец: Василий Алексеевич

Мать: Васса Сивел (Р) Ьевна???

Рождение ребёнка
14.12.1864

Сын: Конин Николай Феофанович

Мать ребёнка: Конина Хиония (Хiонiя Феона) (Хiонiя, Феона) Ермиловна??

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.10.1866

Сын: Конин Дмитрий Феофанович

Мать ребёнка: Конина Хиония (Хiонiя Феона) (Хiонiя, Феона) Ермиловна??

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1880

Сын: Конин Сергей Феофанович

Мать ребёнка: Конина Хиония (Хiонiя Феона) (Хiонiя, Феона) Ермиловна??

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1877 и 1878

Дочь: Матрена Феофановна

Мать ребёнка: Конина Хиония (Хiонiя Феона) (Хiонiя, Феона) Ермиловна??

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конина Хиония (Хiонiя Феона) (Хiонiя, Феона) Ермиловна??

Упоминание
Неизвестно
Фонд № 642. Оп.3. Д. 933 | Переписные листы населения и хозяйств Сулостской волости лист 142 стр 178
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин (земледелие)
Смерть
Неизвестно
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