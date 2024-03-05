Конин Дмитрий Феофанович
Место рожденияс. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Дата рождения24.10.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1866
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
26.01.1891
Жена: Конина Ироида Амплиевна
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.11.1891 или 14.11.1891
Мать ребёнка: Конина Ироида Амплиевна
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893
Дочь: Ми???? Дмитриевна
Мать ребёнка: Конина Ироида Амплиевна
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1894
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Конина Ироида Амплиевна
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Упоминание
Неизвестно
Фонд № 642. Оп.3. Д. 933 | Переписные листы населения и хозяйств Сулостской волости лист 142 стр 178 | 178
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно