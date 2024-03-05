Конин Сергей Феофанович
Место рожденияс. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Дата рожденияМежду 1877 и 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1877 и 1880
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Упоминание
Неизвестно
Фонд № 642. Оп.3. Д. 933 | Переписные листы населения и хозяйств Сулостской волости лист 142 стр 178 | 178
Смерть
Неизвестно