Конин Николай Феофанович
Место рожденияс. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Дата рождения14.12.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1864
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Упоминание
Неизвестно
Фонд № 642. Оп.3. Д. 933 | Переписные листы населения и хозяйств Сулостской волости лист 142 стр 178
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Военная служба
Неизвестно
Воинское звание: солдат служил в Риге
Смерть
Неизвестно