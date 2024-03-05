Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1811 и 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1780 и 1783 г.р.

Мать

Между 1782 и 1783 г.р.

Жена

Между 1813 и 1815 г.р.
Между 1826 и 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1812

Отец: Алексей Андреев

Мать: Федора Никитина

Бракосочетание
До 1830

Жена: Васса Сивел (Р) Ьевна???

Рождение ребёнка
15.01.1841

Дочь: Хиония (Феона) Васильевна

Мать ребёнка: Васса Сивел (Р) Ьевна???

Рождение ребёнка
22.10.1843

Сын: Конин Феофан Васильевич

Мать ребёнка: Васса Сивел (Р) Ьевна???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конина Настасья П???

Смерть
Неизвестно
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