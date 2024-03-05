Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1811 и 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1811 и 1812
Отец: Алексей Андреев
Мать: Федора Никитина
Бракосочетание
До 1830
Жена: Васса Сивел (Р) Ьевна???
Рождение ребёнка
15.01.1841
Дочь: Хиония (Феона) Васильевна
Мать ребёнка: Васса Сивел (Р) Ьевна???
Рождение ребёнка
22.10.1843
Мать ребёнка: Васса Сивел (Р) Ьевна???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конина Настасья П???
Смерть
Неизвестно