Федора Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1782 и 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Дочь: Васса??? Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Андреев
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810
Дочь: Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Андреев
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812
Сын: Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1816
Сын: Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1821
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1826
Сын: Афанисий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Андреев
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спетан??? Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Андреев
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Андреев
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно