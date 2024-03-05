Конина Настасья П??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конина Настасья П???

Место рождения

г.Саратов

Дата рождения

Между 1826 и 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1811 и 1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1826 и 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Саратов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Алексеевич

Упоминание
Неизвестно
Фонд № 642. Оп.3. Д. 933 | Переписные листы населения и хозяйств Сулостской волости лист 142 стр 178
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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